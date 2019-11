Ponen a la venta por internet a bebé recień nacido: “Duerme y no hace ruido por las noches”

El anunciante, que ofrecía "gratis" a la hermana del bebé, pidió que no lo juzgaran por "no querer estos niños"

“El bebé tiene dos semanas. Duerme y no hace ruido por las noches”, se podía leer en un anuncio de una página web de venta, renta y otros servicios. La leche para bebé, la ropa y hasta “una hermana de cuatro años gratis” también estaban incluidas en una oferta para vender a un recién nacido por 500 dólares que ya están investigando agentes de Florida.

Los investigadores aún no saben si se trató de un vil engaño o si realmente alguien estaba tratando de vender a un niño por internet. Las autoridades estatales comenzaron la investigación el pasado viernes, poco después de que el anuncio apareciera publicado en Craiglist.

La persona que publicó el aviso en linea no escatimaba en detalles y aseguró que vivía en un “barrio tranquilo e influyente” y que trabajaba para “el departamento de niños y familias”. “No quiero que me juzguen por no querer a estos niños“, parecía disculparse el anunciante.

La autoridad policial de Florida entrevistaron a una mujer que, según sus investigaciones, estaba detrás de la publicación, según publicó el Miami Herald. La sospechosa negó la acusación. Los investigadores esperan ahora obtener los registros de la computadora, que podría ayudar a identificar al autor del anuncio. Sin embargo, no está claro si un anuncio en internet viola las leyes estatales.

