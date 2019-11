Toyota RAV4 Prime 2021 extiende la electrificación enchufable más allá del Prius

El nuevo Toyota RAV4 Prime 2021 se presentó hoy en el Salón del Automóvil de Los Ángeles 2019. “Prime” significa híbrido enchufable en el lenguaje de Toyota. El híbrido actual RAV4 se encuentra entre los SUV compactos más competitivos en las calificaciones de CR, con un impresionante rendimiento general de 37 mpg, pero esta nueva versión enchufable funciona con electricidad durante más tiempo y con más frecuencia.

El RAV4 Prime viene con todas las características claves de seguridad avanzada que son elementos comunes en todos los RAV4.

Toyota espera que el nuevo enchufable Prime llegue a los concesionarios en el verano de 2020.

Toyota RAV4 Prime 2021

Con qué compite: el híbrido enchufable Subaru Crosstrek

Cómo se ve: una copia exacta del RAV4 estándar, pero con un puerto de carga

Cadena cinemática: 302 hp (combinado), motor de 4 cilindros y 2.5 litros; transmisión continuamente variable; tracción total

Precio: no publicado

Fecha de venta: verano 2020

La opinión de CR

El híbrido RAV4 estándar es un SUV compacto altamente competitivo, con buenos puntajes en las calificaciones de CR. El hecho de que haya agregado sin culpa algunas millas eléctricas al rango de su autonomía y que tenga, según se informa, una aceleración más rápida le suman aún más puntos. Nos interesará especialmente ver qué tipo de ahorro de combustible ofrece el Prime cuando se agotan las reservas del vehículo eléctrico, es decir, cuando vuelve a la operación híbrida convencional. Cuando probamos un Toyota Prius Prime, vimos una caída de 2 mpg en comparación con el Prius convencional cuando el Prius Prime se quedó sin millas eléctricas.

Diseño exterior

El RAV4 Prime 2021 estará disponible en niveles de equipamiento SE y XSE. El SE viene con llantas de 18 pulgadas y un estilo exterior distintivo. El XSE añade pintura exterior de dos tonos, llantas de 19 pulgadas y luces de iluminación de acento LED. Los compradores de XSE también pueden obtener faros delanteros adaptables. Pero además de un puerto de carga discreto, no hay muchos elementos que distingan el Prime de los RAV4 comunes y corrientes.

Diseño interior

El diseño interior del SE viene con asientos delanteros con calefacción estándar, un asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones con ajuste lumbar y una pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas. Otros detalles bien pensados incluyen una puerta trasera automática y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. Las opciones disponibles incluyen un techo corredizo (estándar en el XSE), volante con calefacción y asientos traseros laterales con calefacción. Los modelos XSE tienen asientos de cuero sintético y carga inalámbrica de teléfonos inteligentes, entre otras características. El equipamiento opcional incluye un sistema de audio y navegación mejorados. Y Toyota dice que, debido a que la batería de iones de litio más grande del RAV4 Prime esté montada debajo del piso, el espacio interior no se ve afectado.

Lo que lo impulsa

Toyota afirma que el nuevo RAV4 Prime de 302 hp pasará de 0 a 60 mph en poco menos de 6 segundos. En comparación, el RAV4 no híbrido de tracción total que probamos tomó 8.3 segundos para pasar de 0 a 60 mph; el híbrido convencional fue medio segundo más rápido. El ahorro de combustible es de 27 mpg en general para el modelo estándar y de 37 mpg para el híbrido, lo cual es impresionante para un SUV AWD.

El motor del RAV4 Prime sigue siendo el mismo de cuatro cilindros y 2.5 litros, conectado a una transmisión continuamente variable. El RAV4 Prime beneficia de un aumento de 83 hp en potencia total en comparación con el híbrido RAV4 convencional. Puede recorrer alrededor de 39 millas con propulsión enteramente eléctrica.

Sistemas de seguridad y asistencia al conductor

Todos los RAV4 vienen equipados con sistemas de advertencia de colisión frontal, frenado automático de emergencia con detección de peatones, advertencia de salida de carril, asistencia de mantenimiento de carril y reconocimiento de señales de tráfico. La advertencia de punto ciego es estándar en el RAV4 Prime.

