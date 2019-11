El limón ayuda a bajar de peso, ¿verdad o mito?

Es uno de los tips más populares para perder esos kilos de más. Pero, ¿es realmente efectivo?

Uno de los consejos más populares que todo mundo recibe cuando se quiere bajar de peso es tomar en ayunas un vaso de agua tibia con el jugo de un limón, ya que en teoría, este remedio ayuda a desintoxicar el cuerpo, a quemar la grasa y a prevenir el estreñimiento.

Es por ello que muchas personas llevan a cabo este “ritual del limón” como parte de su rutina diaria, aunque no a mucho les guste.

Pero, ¿qué tan efectivo es el limón para bajar de peso?

Es verdad que el limón posee muchas cualidades para nuestra salud, pues es una fruta cítrica, rica en vitamina C, agua y fibra; además, es un antioxidante natural que protege al organismo de los radicales libres y por ende, es un antienvejecimiento celular natural.

Pero de acuerdo con la nutricionista argentina Silvina Tasat, miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición, es un mito el que tomar un vaso de agua con limón en la mañana ayuda a “purificar” al organismo, ni tampoco ayuda a bajar de peso.

“No adelgaza, no quema grasas, no desintoxica el cuerpo. Este, en general, no se intoxica y además tiene sistemas de desintoxicación natural a través del pulmón, del hígado y de la orina. Cuando comemos mucho no estamos intoxicados sino empachados”, explicó Tasat.

Otro de los grandes mitos alrededor del limón, según la nutrióloga, es que no regula el pH del organismo, pues es una de las frutas más ácidas que existen; tampoco mejora al sistema inmunitario, ni contiene grandes cantidades de vitamina C, pues posee menos que otras frutas como el kiwi, las fresas y el morrón.