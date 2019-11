“Está sobrevalorado, no gana títulos”: Miguel Herrera menosprecia a Ricardo Peláez

El DT de América no se guardó nada a la hora de opinar sobre el nuevo director deportivo de Chivas

Miguel Herrera habló ‘sin pelos en la lengua’ sobre la labor de Ricardo Peláez como director deportivo, dijo que está sobrevalorado y que no gana títulos; como prueba mencionó el gasto millonario que hizo Cruz Azul para armar el equipo que deseaba y con el que no consiguieron el campeonato.

El estratega azulcrema ofreció una entrevista a Telemundo, donde se le cuestionó si Peláez, quien recién fue presentado como director deportivo de Chivas estaba sobrevalorado, a lo que respondió:

“La imagen de Ricardo, sin ninguna duda (está sobrevalorada). Después los medios y la gente dicen: ‘Ya llegó Pelaez, vamos a ganar’, pero él no trabaja en la cancha, solo consigue exigirle al entrenador y jugador que den su máximo esfuerzo, después que estén convencidos de ese logro”, dijo en entrevista con Telemundo.

"La figura de Ricardo Peláez está sobrevalorada": Miguel Herrera advierte que Chivas fracasará con su nuevo proyecto. 🔥💣 pic.twitter.com/ZaxwgqlZkP — DIARIO RECORD CULIACAN (@DIARIORecordCul) November 28, 2019

Como muestra, recordó el paso del director deportivo por Cruz Azul, equipo que gastó mucho dinero en jugadores como Iván Marcone, Elías Hernández, Roberto Alvarado, Pablo Aguilar, Milton Caraglio y Orbelín Pineda; sin embargo, no pudieron coronarse. Aunque resaltó su capacidad para conseguir a los jugadores que le piden los técnicos.

“Me parece que está brincando de su chamba, porque sale de un trabajo y lo buscan para otro. Yo siempre se lo diré, Ricardo no gana títulos, no gana partidos, no hace que sus instituciones ganen. Es un extraordinario director deportivo que apoya a los técnicos para conseguir los equipos que quieren, pero en Cruz Azul se gastó 120 millones de dólares y desafortunadamente no lograron el título de liga”, finalizó.

¿Será que Miguel Herrera se quiere reunir con Ricardo Peláez en Chivas después de que estuvieron juntos tanto en el América como en la Selección Mexicana y por eso anda dando su show sin importarle nada??? 🤔 pic.twitter.com/1vo0NBCTwQ — Sr. Verdades (@Mr_Truths) November 3, 2019

Cabe decir que Miguel Herrera no mencionó nada sobre el título que ganó con Ricardo Peláez y América en el Clausura 2013, cuando el ex futbolista era director deportivo del conjunto azulcrema.