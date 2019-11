Se armó un bien gorda con la prensa al entrevistar a Marjorie de Sousa

La mamá de Matías tuvo que llamar a la calma a todos los presentes

La actriz y modelo venezolana Marjorie de Sousa llegó a una alfombra roja y, como es costumbre ya, los periodistas de distintos medios de comunicación la esperaban para conocer su opinión sobre la última resolución que emitió el juez en cuanto a la custodia y manutención del hijo que tuvo con el también actor Julián Gil.

Pero antes de emitir cualquier palabra, los periodistas aparentemente comenzaron a empujarse. No se sabe muy bien si fue entre ellos o ellos con el equipo de seguridad de la artista. Lo cierto es que, Marjorie pidió por favor “que no se empujaran” y que ella siempre “se acerca ellos para hablar, que los empujones no eran necesarios”. La actriz tuvo que repetir varias veces la frase, pues lo empujones no cesaban. Finalmente, respondió unas pocas preguntas y siguió su camino.

Aquí puedes ver las imágenes del incómodo momento.