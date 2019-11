Prepara macarrones con queso ¡te dejarán solo 200 calorías!

No renuncies a tus platillos favoritos, prepara los clásicos Macarrones con queso con una receta que no es una bomba calórica

Los macarrones con queso, suelen hacerse con los macarrones curvos o coditos son un clásico de la comida estadounidense, aunque el origen se considera suizo. Son deliciosos, cremosos y también acusados de ser una bomba calórica.

Si pensaste que por cuidar tu salud no deberías volver a probar unos Mac and Cheese y cada que los ves se te hace agua la boca, te vamos a dar un apapacho al corazón y decir que no tienes que renunciar a uno de tus platos favoritos, con la finalidad de que puedas disfrutar de ellos y seguir cuidando la dieta el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre presenta una receta para prepararlos en una versión baja en grasa y que solo te deja 200 calorías por porción.

INGREDIENTES

(8 porciones)

2 tazas de macarrones

1/2 cebolla, picada

1/2 taza de leche evaporada sin grasa

1 huevo mediano, ligeramente batido

1/4 cucharadita de pimienta negra molida

1 y 1/4 (4 onzas) taza de queso cheddar bajo en grasa, finamente rallado

Aceite en spray para cocinar

PROCEDIMIENTO

Cocine los macarrones según las instrucciones del paquete, pero no agregue sal a la olla. Escurra bien. Rocíe la fuente (recipiente con el que horneará) con aceite en spray Precaliente el horno a 350° F. Rocíe ligeramente una olla con aceite en spray. Agregue la cebolla y saltee durante unos tres minutos a fuego medio. En un tazón, combine los macarrones, la cebolla y el resto de los ingredientes. Mezcle bien. Transfiera la mezcla a la fuente. Hornee por 25 minutos o hasta que esté burbujeante. Deje reposar unos 10 minutos antes de servir.

El tamaño de la porción es una taza de pasta.

Fuente: Mediline Plus