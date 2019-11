5 empleos donde puedes ganar $20 la hora

Si necesitas ganar este monto por hora, deberías considerar dedicarte a alguno de estos cinco empleos

Hay muchos trabajos que son tan necesarios, que tienen que ofrecer un buen pago para que se realice. Lo mejor, es que en muchos de ellos no es necesario que curses la universidad por varios años, ya que puedes aprender a realizarlos con un entrenamiento mínimo.

A continuación, te compartimos 5 de estos trabajos donde podrías darte el lujo de cobrarte bien.

1–Limpiador de casa

Muchas familias están muy ocupadas con sus trabajos y deberes, lo que dificulta que tengan tiempo de ordenar su casa. Por suerte, esto sería bueno para ti, ya que si te dedicas a limpiar hogares podrías llegar a cobrar más de $20 dólares la hora y no necesitas un título para eso, según se informó en The Ways to Wealth.

2–Instructor de fitness

Si te encanta el ejercicio y sabes cómo motivar a los demás para hacerlo, entonces esta carrera es para ti. Recuerda que cada vez más personas se preocupan por estar en buenas condiciones, así que podría haber mucho trabajo en este rubro.

No necesitas un título para esto, pero probablemente sí una acreditación, las cuales, muchas de ellas, se pueden conseguir en línea.

3–Corrector de textos

Ellos verifican contenido escrito en busca de errores gramaticales, tipográficos, de sintaxis, de ortografía, de puntuación y de formato. Cabe señalar que muchas empresas y negocios generan textos, ya sea para fines publicitarios o para publicar información relevante en sus páginas web y redes sociales.

La mejor parte es que podrías cobrar $20 dólares la hora trabajando desde casa.

4–Cocinero

Ellos son los que supervisan la preparación diaria de alimentos en restaurantes y otros lugares donde se sirve comida. Están encargados de dirigir al personal de cocina y manejan cualquier asunto relacionado con los platillos.

Fácilmente, pueden llegar a cobrar hasta más de $20 dólares por hora trabajada, de acuerdo con Career Builder.

5–Plomero

Aunque no lo creas, tradicionalmente, este empleo es muy satisfactorio para quienes lo realizan, y es que es uno de los más lucrativos y estables desde hace muchos años. Después, de todo, las tuberías que dan acceso al agua potable son esenciales para todos, y no puedes llamar a nadie más que a un fontanero para que las arregle.

Ellos pueden pedir hasta $27 dólares por hora de trabajo, de acuerdo con Trade Schools.

