5 cosas que quizás no sabías de Lili Estefan

La conductora es una de las favorita de la pantalla chica

Lili Estefan es la flaca más querida de la televisión, con su característica sonrisa y buen humor se ha logrado hacer de una gran cantidad de fanáticos que la siguen desde sus primeros proyectos. Y para que la conozcas mejor, aquí te dejamos algunos datos de Lili.

1. Su dura infancia

Nació en santiago de Cuba y se crió en la zona de Reparto Vista Alegre. Perdió a su madre de un ataque al corazón cuando Lili tenía solo 10 años.

2. Casi muere al nacer

Cuando le iban a practicar la cesárea a su madre, los médicos se dieron cuenta de que algo andaba mal con Lili. En una entrevista a Univision lo recordó así: “Se dan cuenta que yo me había hecho caca dentro del estómago de mi mamá y no solamente me hice caca, me la tragué. El doctor le dice a mi papá ‘¿a quién salvamos, a la madre o a la hija?'”.

3. El nombre de su madre

Bautizó a su hija Lina en honor a su madre, pues “heredó su chispa”.

4. Conserva su casa

Todavía conserva la primera casa que compró cuando era novia de su expareja Lorenzo Luaces.

5. El problema de sus pies

Toda su infancia y juventud practicó ballet, lo que hizo que sus pies se deformaran. Luego de operarse se obsesionó con los zapatos al ver lo bien que le quedaron.