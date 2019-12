3 licuados verdes para bajar 2 kilos en sólo 3 días

Se recomiendan como complementos en una dieta equilibrada y saludable

Los jugos verdes que están de moda como détox, son consumidos desde hace muchos años con recetas de las abuelas, una forma de tener una bebida nutritiva, ligera y sin grasas que nos facilitará la digestión.

Los jugos verdes son una manera fácil y deliciosa de consumir verduras verdes y frutas, pueden contener hierro, clorofila, antioxidantes, fibra y vitaminas.

Estas bebidas favorecen la pérdida de peso si se mantiene una alimentación equilibrada, es importante considerar que estas bebidas no se deben tomar como sustituto de comidas por más de tres días ya que el déficit calórico no es saludable y los jugos no cubren todos los requerimientos de nutrientes que necesitamos.

Te presentamos la receta de tres jugos verdes fáciles y con un sabor delicioso:

Jugo verde de manzana y espinaca

INGREDIENTES

7 hojas de espinaca

½ taza de perejil

1 manzana verde

½ pepino

1 limón chico

PROCEDIMIENTO

Picar la manzana (sin el corazón) y el pepino. Coloca el pepino con un poco de agua en la licuadora, agregar las hojas de espinaca, perejil, los trozos de manzana y el jugo de limón. Licuar y el jugo está listo.

Verduras de color verde oscuro: las verduras de hoja verde oscura como la alfalfa, la lechuga, la col rizada, las espinacas y el brócoli están llenas de nutrientes, especialmente calcio, son una buena fuente de fibra y de aceites grasos Omega 3.

Jugo verde de piña

INGREDIENTES

2 zanahorias

1 pepino

5 ramas de perejil

1 manzana verde

2 rodajas de piña

1 litro de agua

PROCEDIMIENTO

Lava y corta en trozos todos los ingredientes. La manzana verde sin el corazón Coloca los ingredientes en la licuadora, sirve y disfruta.

La piña es un diurético natural y contiene vitaminas como la C, ideal para evitar resfriados y catarros, además de vitamina A, B.

Jugo de pepino

2 pepinos

1 manojo de espárragos

1 vaso de Agua

PROCEDIMIENTO

Lava, los ingredientes, pela los pepinos y corta al igual que los espárragos. Lleva todos los ingredientes a la licuadora y tritura por unos minutos junto con el vaso de agua. Pasa la mezcla por un colador, ayúdate con una cuchara para extraer la mayor cantidad de líquido posible del bagazo. Sirve y disfruta con el desayuno.

El aporte vitamínico más elevado del pepino es el de vitamina C. El consumo de 125 g de pepino cubre el 16% de las ingestas recomendadas para la población de estudio.

