¿Funcionan las Dietas Detox? Mitos y verdades

Las dietas de desintoxicación no ayudan a las personas a perder grasa, solo masa muscular

Tanto has escuchado a personajes famosos hablando de dietas de desintoxicación, que probablemente quieras intentarlo. Lo cierto es que un cuerpo sano no necesita hacer esas dietas, no solo porque esté en duda la efectividad de las mismas, sino porque eliminar las toxinas es una de las funciones principales del hígado y los riñones, a través del sudor, la orina y las heces.

Una toxina es una sustancia química que tiene efectos nocivos sobre el cuerpo. Las toxinas pueden provenir de los alimentos o del agua, de las sustancias químicas utilizadas para cultivar o preparar los alimentos e incluso del aire que respiramos.

Por supuesto que comer alimentos naturales, e incluir mucha agua frutas y vegetales, es una buena acción para tu cuerpo. Pero el ayuno y alimentarte de puros jugos no es lo más recomendado. Aunque la industria de la desintoxicación está en auge, hay muy poca evidencia clínica que respalde el uso de dietas détox.

Las dietas de desintoxicación varían. La mayoría de ellas requiere alguna versión de ayuno, es decir, dejar de comer por un par de días y consumir solo jugos. Podemos tolerar déficit calórico y restricción nutricional durante un buen tiempo, pero es falso que cubren los requerimientos de nutrientes que necesitamos.

Supuestamente, las dietas de desintoxicación ayudan a “limpiar el sistema”; sin embargo, muchas personas creen que adelgazarán si prueban una de estas dietas.

Esta es la verdad:

Las dietas de desintoxicación no ayudan a las personas a perder grasa. Es posible que las personas que ayunan durante varios días pierdan algunos kilos, pero la mayoría será agua y parte podría ser masa muscular. La mayoría de las personas recupera el peso perdido de inmediato después de completar el programa.

Las dietas de desintoxicación están diseñadas sólo para alcanzar objetivos a corto plazo. Además de causar otros problemas de salud, el ayuno durante períodos prolongados puede hacer más lento el metabolismo de una persona, lo que hace más fácil la recuperación del peso perdido y más difícil perder más peso en el futuro.

Las dietas de desintoxicación pueden crear una adicción. Esto se debe a que la falta de alimento o la administración de un enema generan un sentimiento especial. Este sentimiento puede convertirse en una adicción peligrosa que puede provocar problemas de salud, incluidos problemas de alimentación graves, problemas cardíacos e incluso la muerte.

Las dietas de desintoxicación no están indicadas para personas con enfermedades. No se recomiendan para personas con diabetes, enfermedad cardíaca u otras enfermedades médicas crónicas. Si estás embarazada o tienes problemas de alimentación, debes evitar estas dietas.

Los suplementos de desintoxicación pueden tener efectos secundarios. Muchos de los suplementos que se usan durante estas dietas de desintoxicación en realidad son laxantes, que están diseñados para hacer que las personas vayan al baño más a menudo, pueden causar deshidratación, desequilibrios en los minerales y problemas con el aparato digestivo.

Las dietas de desintoxicación no están recomendadas para adolescentes. Los adolescentes normales necesitan muchas calorías y proteínas para sostener el crecimiento y el desarrollo rápidos. Para los adolescentes que practican deportes y actividades físicas que requieren abundante cantidad de alimentos, las dietas détox no proporcionan combustible suficiente para soportar estas actividades.

Recomendaciones para mejorar tu capacidad de desintoxicación

Limita la exposición a toxinas

Minimiza la ingesta de alcohol, medicamentos (sólo los necesarios) y alimentos procesados ricos en azúcar, aceites vegetales etc.

Prioriza envases de vidrio y utensilios apropiados para cocinar.

Optimiza tu intestino

Las toxinas en tu intestino están técnicamente fuera de ti. Sólo representan un problema si cruzan el intestino y entran al torrente sanguíneo.

Mantén una microbiota saludable. Incluye en tu alimentación una combinación de probióticos (como fermentos) y prebióticos, como almidón resistente o fibra. Si tomas zumo en vez de fruta eliminas toda la fibra y no ayudas a balancear tu microbiota.

Ayuda a tu higado

Batido de proteína mejor que zumo de fruta.

Aunque especias como el cilantro y la cúrcuma cuentan con evidencia a su favor dentro de los suplementos herbales para el hígado, el premio se lo lleva el cardo mariano, empleado tradicionalmente para tratar trastornos hepáticos. No se recomienda su uso continuado, puede interferir con la forman en la que el hígado metaboliza algunos medicamentos, pero ayuda después de una época de excesos.

Actividad física y sudor: La actividad física es un elemento importante para mejorar la circulación y todo el proceso de desintoxicación. Pero ten en cuenta que el objetivo principal del sudor es controlar la temperatura corporal, no eliminar toxinas.

Aliméntate de forma correcta y tu cuerpo hará el resto.

