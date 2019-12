Messi confiesa que le dolió cuando Cristiano Ronaldo empató su récord en el Balón de Oro

Lionel Messi se convirtió en el máximo ganador del Balón de Oro en la historia con 6 trofeos y como parte de su hazaña, concedió una entrevista a la revista France Football donde hizo una confesión muy personal sobre su eterno rival, Cristiano Ronaldo.

La estrella del Barcelona apuntó que cuando el portugués lo empató con 5 reconocimientos en 2017, se sintió dolido.

“Por un lado, me gustaba tener cinco Balones de Oro y ser el único. Sin embargo, admito que me dolió un poco cuando Cristiano Ronaldo me igualó porque ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento él tenía mérito de llevárselo y no podía hacer mucho más”.