Victor Florencio habla del paradero de Rafael Amaya, El Señor de los Cielos de Telemundo, y su regreso a la TV

El Niño Prodigio asegura que detrás de la desaparición del actor hay mucho poder, lo ve también deprimido y triste

Rafael Amaya fue El Señor de los Cielos de Telemundo durante casi siete temporadas. La famosa producción de Telemundo catapultó la fama del actor y su personaje de Aurelio Casillas lo convirtió en uno de los hombres más deseados y populares de la famosa televisora hispana.

¿Carmen Aub, al igual que Rafael Amaya, también abandona la serie El Señor de los Cielos?

Hoy, a pesar de su popularidad e influencia el actor ha desaparecido. De éste se dicen muchas cosas, algunos hablan de drogas, otros de una terrible enfermedad a consecuencia del abuso de sustancias, y otros incluso han hablado de muerte.

En entrevista con Victor Florencio, mejor conocido como “El Niño Prodigio“, éste nos habla de dónde está el actor según sus videncias y experiencia sensorial.

“Él no está muerto. Sí lo veo triste. Lo veo deprimido”, dijo El Niño Prodigio. El vidente también asegura que el actor resurgirá como el Ave Fénix, que volverá aparecer en el mundo de la televisión. “Y cuando vuelva las televisoras deberán estar preparadas para él”, aseguró el astrólogo.

Victor Florencio también dijo que el actor no está ni en México ni en Estados Unidos. “No, él no está aquí. Lo siento lejos, como si estuviera retirado en algún tipo de templo o monasterio. No está en este continente”, afirmó.

Según El Niño Prodigio detrás de la desaparición del actor hay mucho poder, porque su popularidad es demasiado fuerte y su valor como actor y personalidad del medio artístico también lo es. “Por eso su regreso, cuando vuelva será a lo grande”, reveló.

