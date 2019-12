Dayanara Torres: “Necesito hablar de mi situación para crear conciencia”

View this post on Instagram

#LaVidaEsUnRatico ✨Tratamiento #14✨ Vienen tiempos buenos… … y los malos ya se van 💫 @juanes 💫 • Necesito hablar de mi situación para crear conciencia… yo vivía igual de ignorante ante toda esta situación que hoy vivo. Melanoma es el cancer de piel más serio de todos, ya que se esparce a otras áreas de tu cuerpo y peor aun, a cualquier órgano que le plazca pues corre por tu sistema linfático • {En enero 2019, me encontraron #MetastaticMelanoma #Stage3. Después de 2 cirugías, la última de 77 stitches detrás de mi muslo, rodilla y pantorrilla. En Marzo 2019 comencé el tratamiento q terminará Marzo 2020🙏🏻}. • Si tienen alguna duda con algún lunar q sea nuevo, de forma y color raro, que crece.. por favor hagan cita con su doctor, dermatólogo. 👩🏻‍⚕️Detección temprana es clave. • Gracias Dr. Hamid & the whole staff at #TheAngelesClinicAndResearchInstitute for your incredible Love & Support, always making me feel loved like family… I know I'm in the best hands… • If you have doubts about a new mole that is growing, has different colors, uneven border… please call your doctor or dermatologist! 👨🏻‍⚕️ Early detection is key! • 💫✨💫💃🏻💫✨💫 Siempre Agradecida con mi #ReinaMadre q lo ha dejado todo para cuidarme y ayudarme acá en LA. Gracias a mis Bellas Amistades que se preocupan tanto por mi 💕 Love you @joyce_giraud en las buenas y las menos buenas #SiempreFeliz Gracias por esperarme por tantas horas mientras radiación ☢️ y acompañar a mami… se q no es fácil para ella verme así… TQM Joyce!!! 💫✨💫💃🏻💫✨💫 #CancerAwareness #Melanoma #MelanomaCancer #SkinCancer #Guerrera #iGotThis #💃🏻 #Stronger #imWorthIt #VienenTiemposBuenos #2020 #Agradecida de sus #Oraciones 📲 cover: @tildeandco 👚 #BeBrave @coolibar