Imágenes de Lyn May con stripper en su despedida de soltera

La vedette mexicana estuvo muy distraída con un bailarín exótico

La vedette Lyn May está próxima a contraer matrimonio con su novio Markos pero antes de eso, toda novia debe tener su despedida de soltera y por supuesto Lyn May no se quedó atrás en cuanto a esto. Entre su círculo más íntimo le organizaron una celebración. Esto sucedió en un club nocturno de la Ciudad de México en donde disfrutó de un baile privado por parte de un escultural stripper.

La celebración en sí ha traído muchas opiniones dentro del público general. Unos la critican por estar “muy mayor” para este tipo de comportamientos. Otros, dicen que “ya está comprometida”. Lo cierto es que, las que sí se mantienen fuertes son las críticas hacia su relación con el joven empresario con el que contraerá nupcias muy pronto, ya que son muchos que dicen que el hombre en cuestión “tiene un pasado muy oscuro”.

Por otro lado, la vedette le mandó un mensaje a todas las mujeres que se van a casar: “deben chequear la mercancía antes” e inmediatamante entró un caballero que se desconoce su identidad, se presume que es su novio. Muy campante, Lyn le bajó el pantalón y mostró la retaguardia del caballero al tiempo que ella misma lo toqueteaba.

Lo cierto es que Lyn May sigue demostrando que no tiene pudor alguno y que está muy segura de este gran paso que va a dar.

Aquí los dejamos con las imágenes.