Laura Bozzo responde a sus retractores

Esta conductora mandó "bien lejos" a todos los que dicen que abusa del photoshop

La presentadora peruana Laura Bozzo fue duramente criticada días atrás, cuando posteó unas fotos en su cuenta de Instagram y muchos de sus seguidores dijeron que ella “abusaba del photoshop”. Las cámaras de Telemundo capturaron a Bozzo y aprovecharon la oportunidad de preguntarle qué opinaba de “los haters” que la critican físicamente.

Primero que nada aclaró que sólo se cambió el peinado, se puso plasma rico en plaquetas en la cara y que además, tiene uno de los mejores maquillistas de la industria del espectáculo al que ella llama “cirujano plástico”. Afirmó también, que aún le falta mucho por hacerse incluyendo el “cortarse” es decir, pasar por el quirófano para hacerse unos “arreglitos”.

Posteriormente mandó el siguiente mensaje a sus retractores: “me amo y mientras yo me ame a mí misma lo que opinen los demás que se vayan al ****. Yo me veo regia y me pongo bikini y qué, cuál es el problema” y les envió un beso.

En cuanto a las artistas que critican que otras se operen, refiriéndose específicamente a los señalamientos que ha recibido Ninel Conde por sus cirugías, dijo: “ya quisiera alguien tener el cuerpo de Ninel Conde por un día”.

Aquí les dejamos las declaraciones completas de Laura Bozzo.