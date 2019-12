Adiós Raiders, Knicks-Warriors y Barracuda contra Cóndor; lo que viene en la Bahía

Miércoles 11 de diciembre

Knicks de Nueva York en Golden State

Golden State se enfrenta al conjunto neoyorkino que también tiene serios problemas con su alineación, teniendo a sus jugadores Elfrid Payton y Fran Ntilikina, de primer y segundo equipo en la posición base, lesionados. Por el lado de los californianos y con Curry y Thompson lastimados, es Draymon Green quien está cargado con el equipo. Tanto Knicks como Warriors se encuentran en el fondo de sus respectivas divisiones y no se ve cómo vayan a salir pronto, por lo que será un juego justo en el que estrategia, más que talento, deberá ganar en la duela. Miércoles 11 de diciembre a las 7:30 pm, Chase Center en San Francisco. Boletos en taquilla y en nba.com/warriors.

El Cóndor ataca a los Barracuda

El equipo semillero de los Sharks de San José se encuentra también el último lugar de la división Pacífico de la American Hockey League, pero a diferencia de los Warriors sólo va cuatro juegos detrás del líder. En un descuido, alcanzan. Ahora son visitados por los Bakersfield Condors, quienes se ubican a media tabla de la misma división. Ambos chocarán en el centro del “tanque”, el SAP Center. Hockey profesional a una fracción de lo que cuesta la NHL. Conoce este otro deporte ráfaga que también tiene mucha emoción y fuertes golpes competitivos. La cita es el miércoles 11 de diciembre a las 7 pm. Boletos en el SAP y en sjbarracuda.com.

Domingo 15 de diciembre

Adiós a los Raiders de Oakland, bienvenidos sean a Las Vegas

Ahora sí ya es seguro, este es el último juego de los Raiders en el área de la Bahía, por lo menos hasta que salgan con otra excusa y se regresen de Las Vegas. Una temporada que, ya lo habíamos comenzado al inicio del calendario de juego 2019, se antojaba muy difícil con los Jefes de Kansas City y los Cargadores de Los Ángeles en la misma división. Ya van dos años de Jon Gruden con la escuadra de negro y plata y no se ve mucha mejoría entre una temporada y otra. Y lo que es peor, este año han recibido tundas de los Jets de Nueva York, los Green Bay Packers y los ya mencionados Jefes. A lo mejor el calorcito del desierto de Nevada los despierta y se ponen de una vez las pilas. Mientras les cantamos “las golondrinas” en este su último encuentro en el Coliseo, cuando reciban a los también lastimados Jaguares de Jacksonville, quienes hasta ahora no han conseguido su quinta victoria en la semana 13 de la NFL. Los Raiders van 6 y 6. Jacksonville Jaguars vs Oakland Raiders, este domingo 15 de diciembre a la 1:05 pm. Boletos en las taquillas del Coliseo y en raiders.com.