¡Se queda! Gignac reveló el “mensaje importante” que tenía para la afición de Tigres

Mediante un emotivo y largo comunicado, el máximo anotador histórico del equipo explicó que “nadie se baja del barco”

Gignac anunció en sus redes sociales que antes del jueves publicaría un mensaje importante dirigido a toda la afición felina y de inmediato alarmó a todos, debido a que se especuló, incluso, sobre una posible salida del club; sin embargo, el día llegó, su “mensaje importante” se publicó y fue todo lo contrario.

En primera instancia, el jugador abrió el comunicado justificando la espera, diciendo que no es lo más conveniente hablar con la sangre hirviendo luego de una eliminación. Posteriormente aceptó que la derrota del equipo se debió a errores de todos y planteó posibilidades que hubieran cambiado el juego, pero que no se dieron.

“Lo mío es el terreno de juego, pero después de una eliminación como la del domingo necesitamos una autocrítica constructiva. Nunca es bueno hablar después de una derrota y menos caliente. En el primer tiempo, en nuestra casa siendo la mejor defensa, fue una falta profesional. Los errores son parte del juego, culpables somos todos, somos un equipo, desde los delanteros que somos los primeros defensas”, explicó en su cuenta de Twitter.

“Regresando del vestidor jugamos con el corazón y ¡casi lo logramos! ¿Si hubiéramos metido el gol al minuto 50? ¿Si hubiéramos defendido mejor todos como equipo el primer tiempo? Muchas preguntas que nunca cambiarán el pasado, pero las respuestas ¡están en el rectángulo verde!”, agregó en la misiva.

Lejos de renunciar, el futbolista dijo que “nadie se baja del barco” y reafirmó su compromiso con la afición y la institución, donde parece estar muy feliz.

“Todos somos Tigres, somos incomparables, somos la mejor afición de México, la más apasionada, la más unida. No nos manchamos, no nos enganchamos con los demás, aguantemos y no caigamos en el juego de otros. ¡Nosotros nos levantamos a escribir nuestra propia historia! Aquí nadie se baja del barco ¡Nosotros no nos rendimos jamás!”, mencionó en el último párrafo de su mensaje.

De momento, André Pierre Gignac, al igual que el resto de los elementos de Tigres se encuentra de vacaciones, a la espera de un llamado para reportarse a pretemporada.