The Magic of Christmas ya es un clásico de The Young Americans

La organización de arte regresa al teatro La Mirada para presentar un show que incluye coros, música y baile

Charlie Martínez fue diagnosticado de pequeño con autismo severo. Él pensó que participar en obras de teatro y musicales en la secundaria le ayudaría a convertirse en una persona más sociable, pero no fue así. Con todo y sus esfuerzos, seguía siendo un chico inseguro y metido en sí mismo.

“A pesar de todo no salía de mi concha y era muy cerrado”, dijo Martínez.

Fue hasta que su maestra de coro, Dalia Krauss, de la secundaria Ontario, le recomendó audicionar para el Young Americans College for the Performing Arts –una organización que ofrece clases de música, danza y métodos de enseñanza para estudiantes de estas disciplinas–, que su vida cambió.

“Me abrí, sentí que tenía un propósito [en la vida] y sentí una felicidad verdadera”, dijo Martínez. “Tuve el privilegio de trabajar y de enseñar a estudiantes con discapacidades físicas e invisibles y uso lo que he aprendido para enseñarlos, y el crecimiento que veo en ellos después de los talleres es impresionante”.

Young Americans, cuya sede está en Corona, California, incluye aproximadamente a 200 jóvenes de entre 16 y 25 años, la mayoría estadounidenses pero también algunos de otros países. Entre ellos está Martínez, quien ahora trabaja como consejero residente y como apoyo en el área administrativa; también es voluntario del programa de formación musical de la compañía. Antes de trabajar para Young Americans, Martínez hizo siete giras como voluntario en el programa musical.

Es por eso que nada lo enorgullece más que ser parte de este grupo que presentará The Magic of Christmas starring The Young Americans, a partir del viernes en el teatro La Mirada, ubicado en la ciudad del mismo nombre. Se trata de un show que integra a 200 cantantes, bailarines y músicos que usan unos 6 mil vestuarios y que actúan bajo un escenario en el que cae nieve artificial.

El talento baila al ritmo de melodías como “The Dance of the Sugar Plum Fairies”, secciones de “Elf: The Musical”, “How The Grinch Stole Christmas”, “The Polar Express” y piezas de musicales como Jersey Boys y Mamma Mia! Al final, en el que ya se ha convertido en una tradición navideña, todo el elenco canta a coro extractos del “Messiah” de Handel.

El show se completa con imágenes en una pantalla de 45 pies de alto de 30 escenas de cintas navideñas, entre ellas “The Holiday Inn”, “The Polar Express” y “Adventures in a Winter Wonderland”. Y se interpretan canciones de artistas como Elvis Presley, Celine Dion, Lionel Richie y Tina Turner.

Además de todo esto, Martínez tiene otra razón para invitar a la audiencia a ver el espectáculo.

“El show es divertido”, dijo. “The Young Americans se reúne una vez al año para este espectáculo, que tiene algo para todos”.

En detalle

Qué: The Magic of Christmas starring the Young Americans

Cuándo: sábado 2 y 8 pm y domingo 2 y 7:30 pm; y del miércoles 11 al domingo 15 de diciembre en varios horarios

Dónde: La Mirada Theatre for the Performing Arts, 14900 La Mirada Blvd., La Mirada

Cómo: boletos $23 a $65

Informes: (714) 994-6310 y youngamericans.org/magicofchristmas