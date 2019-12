Influenza ha matado a 16 personas esta temporada en California

Se reportan 6 muertes en el Condado de San Diego; se recomienda ir a vacunarse

La influenza ha alcanzado niveles mayores a los que normalmente se ven en estas fechas, provocando la muerte de 16 personas, anunciaron las autoridades de Salud del estado de California. Tomando como punto de partida el 29 de septiembre, al día de hoy la enfermedad ha sido más letal en esta temporada que en años anteriores.

Entre las víctimas, la influenza cobró la vida de dos niños, de acuerdo con el reporte del Departamento de Salud Pública. En el condado de San Diego, el pasado 23 de noviembre se registró la sexta muerte derivada de la enfermedad.

Entre el 1 y el 7 de diciembre se celebra la Semana Nacional de Vacunación contra la Influenza, por lo que las autoridades urgen a la población para irse a vacunar: “Es la mejor defensa contra la influenza”, advirtieron las autoridades.

Las vacunas tardan un par de semanas en hacer efecto, por lo que entre más pronto es mejor acudir a un centro de vacunación y estar prevenidos para las fechas en que típicamente son mayores los contagios, cerca de las fiestas decembrinas. you’ll tend to have fewer days of symptoms and they’ll be less severe,” Angell said.

Consulta esta nota para saber dónde te puedes vacunar gratis en Los Ángeles