Mantén la intoxicación alimentaria fuera del menú

La intoxicación alimentaria puede atacar en cualquier época del año. Pero durante los días festivos, cuando tendemos a preparar comidas más grandes durante períodos de tiempo más largos, es fácil descuidar la seguridad de los alimentos y la cocina.

Las fallas en el manejo, la preparación y la cocción de los alimentos pueden arruinar un plato favorito, o peor aún, causar una enfermedad grave.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que cada año, 1 de cada 6 estadounidenses sufre una intoxicación alimentaria, a menudo causada por bacterias transmitidas por los alimentos, como salmonela, campylobacter y E. coli.

Para evitar que esas bacterias arruinen las comidas festivas, sigue estos mandamientos de cocina.

Antes de cocinar

Separa las aves y la carne de los otros alimentos. Según un estudio de 2014 de la Kansas State University, menos de 1 de cada 5 compradores usan bolsas de plástico (proporcionadas por muchos departamentos de carne de supermercados) para evitar que los jugos de carne contaminen otros artículos en su carrito del supermercado.

Un estudio de 2018 publicado en el Journal of Food Protection descubrió que el 61% de los paquetes de aves de corral tenían jugo de carne en sus superficies exteriores, que a menudo se transfería a las manos de los compradores, bolsas de supermercado y cocinas, además de otros alimentos en sus carritos.

Investigadores de Kansas State University recomiendan usar las bolsas para aves y carne cruda mientras compras y almacenas los productos en el refrigerador.

Evita la “zona de peligro” de descongelación. La forma más segura de descongelar carne o pollo congelado es ponerlo en el refrigerador, no en un mostrador. Los alimentos descongelados pueden entrar en esa zona peligrosa entre 40° F y 140° F, donde las bacterias se multiplican rápidamente. Si tienes poco tiempo, puedes descongelar la carne en un microondas, pero cocinarla inmediatamente después porque algunas áreas pueden haber comenzado a cocinarse.

Prepara las verduras adecuadamente. Las bacterias también pueden contaminar las verduras crudas. Frota las verduras duras, como las hortalizas de raíz, bajo agua fría con un cepillo para verduras. Las ensaladas verdes pueden contener residuos de pesticidas; enjuágalo bien con agua corriente. (Y anota que las pruebas de Consumer Reports encontraron la bacteria listeria en algunos productos de hojas verdes crudas; lee “How to protect yourself” para aprender cómo protegerte).

Nunca uses jabón en vegetales, ya que podría contener ingredientes que son dañinos si se ingieren. Y ten en cuenta que el lavado no eliminará la mayoría de las bacterias transmitidas por los alimentos del producto: la cocción completa es la forma más efectiva de hacerlo.

No enjuagues tu carne. Hacer esto no tiene ningún beneficio culinario o de limpieza, y podría salpicar bacterias por todo el fregadero, las encimeras y los utensilios o platos cercanos.

Mientras estás cocinando

Ten cuidado con las tablas de cortar. Evita la contaminación cruzada bacteriana utilizando tablas de cortar designadas para diferentes tipos de alimentos: productos crudos, carne cruda, aves y mariscos. (El uso de tablas de plástico en diferentes colores hace que sea más fácil distinguir cuál es cuál). Los rasguños o ranuras son un refugio para las bacterias. Cuando sea difícil de limpiar una tabla de cortar, deséchala.

Lávate las manos con frecuencia. Piensa en tus manos como utensilios de cocina. Lávalas bien durante 20 segundos con agua jabonosa caliente cada vez que manipules carnes, aves y mariscos crudos. Frótelas nuevamente entre la preparación de alimentos y la limpieza para evitar la propagación de bacterias a otras áreas de tu cocina y hogar.

Después de comer

Almacena las sobras de inmediato. Las bacterias pueden crecer en los alimentos cocinados, por lo que los platos calientes que no se descartan deben refrigerarse dentro de las 2 horas posteriores a la cocción para evitar la intoxicación alimentaria.

En caso de duda, deséchalo. No pruebes alimentos que parezcan o huelan cuestionables. Nunca jamás.

Entiende cuándo termina la fiesta. Las sobras se deben consumir dentro de 3 a 4 días. Después de eso, no es seguro.

Una fiesta más saludable

Seguir las pautas de seguridad alimentaria es esencial para asegurarte de que tu comida en los días feriados sea lo más segura posible. Igualmente importante para la salud de tus invitados es utilizar ingredientes de calidad. Esto es lo que debes considerar al comprar.

Pavo. Busca un pavo con la etiqueta “USDA organic” o “no antibiotics/USDA Process Verified”. Y dado que el pavo crudo puede llevar salmonela, asegúrate de cocinarlo a una temperatura segura de 165° F para matar cualquier bacteria que pueda estar presente.

Otros tipos de carne. Busca cortes magros, que se definen como menos de 10 gramos de grasa total, no más de 4.5 gramos de grasa saturada y menos de 95 miligramos de colesterol por porción. La etiqueta puede proporcionar pistas. Por ejemplo, los cortes que incluyen la palabra “round” (redondo) son los más bajos en grasa, con “loin” (lomo) en segundo lugar.

Relleno envasado. Estas mezclas pueden variar en nutrición, especialmente en grasas y sodio, así que lee las etiquetas de los alimentos.

Salsa de arándanos. Considera omitir las cosas enlatadas y en gelatina. Solo un cuarto de taza puede tener 110 calorías, casi todas de azúcares, a menudo en forma de jarabe de maíz alto en fructosa. Puedes encontrar versiones orgánicas que no tienen jarabe de maíz alto en fructosa, pero pueden contener otros azúcares. Pero es fácil hacer tu propia salsa de arándanos.

Pastel de calabaza. Los pasteles o pays congelados pueden estar llenos de jarabe de maíz alto en fructosa y aceite de palma. Y no te dejes engañar por las etiquetas que hacen que un producto suene casero. Por ejemplo, el pastel hornado de calabaza fresca de Sara Lee puede haber salido “fresco” de un horno en algún momento, pero sigue siendo un producto procesado y congelado.

La seguridad alimentaria

Las bacterias son una seria amenaza cuando se trata de preparar los alimentos. En Taller del Consumidor, Jack Rico aprende cómo cocinar alimentos deliciosos sin enfermar a sus familiares y amigos.

