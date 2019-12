Espeluznantes datos sobre la muerte de Jenni Rivera

Muchos dicen que el destino de la Diva de la Banda ya estaba escrito

A casi siete años de la muerte de Jenni Rivera el día del misterioso accidente de avión todavía sigue intrigando a los más grandes fanáticos de la cantante. Y es que, muchos dicen que no fue coincidencia que ese día el transporte de la Diva de la Banda fallara, sino que era su destino morir.

Una de las “pruebas” más contundentes que presentan es un video de su última presentación en la Arena Monterrey, pues se escucha una voz a lo lejos que grita “¡Hoy la matan”.

Por otro lado, el avión en el que viajaba el día de su muerte es una de las coincidencias que dejan a los fans helados, un LearJet25 fabricado en 1969, el año de nacimiento de la cantante. Además, en una de las últimas entrevistas que dio a Mara Patricia Castañeda aseguró que podría morir en paz.

“Siento que he vivido tantas cosas a mis 42 años, todas las dificultades que he vivido, pero me siento realizada, me siento hecha, me siento feliz… pudiera morir y decir ‘aquí descansa Jenni Rivera’, aseguró como si fuera una despedida.

Y en su última conferencia de prensa, la cual dio la noche antes del accidente, Jenni dijo a los medios que “Se sentía bendecida” y la noche de su última presentación lloró más de lo normal al interpretar “Paloma Negra”.