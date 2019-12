Harry Styles compara el lanzamiento de su nuevo disco con un ‘parto’

El intérprete ha reconocido abiertamente que alberga sentimientos encontrados acerca de su inminente publicación

El cantante Harry Styles cuenta los escasos días que restan para el lanzamiento, la semana que viene, de su segundo trabajo discográfico en solitario: un álbum llamado ‘Fine Lines’ que le servirá para consolidar su ya de por sí privilegiada posición en la industria musical pero que, de forma más personal, el artista concibe como una especie de hijo que ahora debe compartir con el resto del mundo.

En ese sentido, el intérprete ha reconocido abiertamente que alberga sentimientos encontrados acerca de su inminente publicación y, asimismo, no ha dudado en comparar la sensación de vacío que ya le invade con el impacto emocional -salvando las distancias- derivado de un parto.

“Es un momento bastante agridulce porque vives con [tus creaciones] durante tanto tiempo que acabas pensando que son solo para ti. Y no, en realidad tienes que dejarlas marchar. Pero esta parte también es muy emocionante, que la gente vaya a escuchar tus canciones por primera vez, es divertido. Sé que el dolor es diferente, pero no puedo evitar pensar en todo esto como si de un parto se tratara”, ha reflexionado en el programa de radio ‘KISS Breakfast’.

Eso sí, lo que no puede tolerar el ex One Direction, ni siquiera cuando se trata de su propia familia, es que haya gente capaz de escuchar sus composiciones cuando estas no han sido terminadas -la filtración de maquetas sigue estando a la orden del día- y por tanto no transmiten fielmente ni el sonido ni el mensaje pretendido por el artista.

“Odio tener que mostrar algo inacabado, de siempre. Mi hermana entró una vez en el estudio de grabación mientras estaba trabajando en una nueva canción y no me gustó nada. Es algo que no puedo soportar”, ha sentenciado al respecto.