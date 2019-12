Multifeminicida cae tras mensaje de Frida Guerrera, a quien le confiesa sus crímenes

Entre los asesinatos de Oscar "N", está el de su padre

MÉXICO – Óscar, el presunto multifeminicida de Toluca, le confesó a la activista Frida Guerrera haber cometido al menos seis asesinatos, entre ellos el de su propio padre.

Mientras las autoridades buscaban a este sujeto, luego de identificarlo como probable responsable del feminicidio de Jessica en una casa de Villas Santín, Guerrera apoyó a la familia de la víctima, intercambió mensajes con Óscar y se convirtió, sin pretenderlo, en negociadora.

Una publicación de la activista en Facebook, en la que calificó a Óscar de “pendejo”, atrajo la atención del supuesto feminicida y éste le contestó. A Guerrera le prometió entregarse a las autoridades si ella rescataba a sus mascotas y le confesó otros crímenes.

“Me criticaron muchísimo por ese mensaje, pero finalmente él lo leyó. Él empieza a mandarme mensajes vía Facebook, fueron mensajes hasta dos veces al día, la petición que diera con sus mascotas y él se entregaba. Obviamente la Fiscalía estaba al tanto, les mandaba todo lo que me escribía”, explicó Guerrera en entrevista con REFORMA.

“Él me habló de lo de su papá, que fue él quien mató a su papá. También de Paty, Adriana y Jessi, y lo de Mónica y el papá de ella. El 3 de diciembre me escribe a mi correo y me manda un documento de Word con su credencial de la Unitec escaneada, y le puso ‘Confesiones de un asesino en serie, capítulo 1’, y me detalla lo que hizo con el papá de Mónica y con ella”.

Frida Guerrera estuvo en contacto con Óscar hasta el pasado viernes, día en que lo detuvieron. Esta actividad en redes sociales fue clave para que agentes de la Fiscalía mexiquense lo ubicaran.

“Después de que a cuentagotas le envíe los tres videos que tenía de las mascotas, fue como lo mantuve todos los días en línea. Facebook empieza a tirarle los perfiles y eso lo obliga a escribirme por Gmail, mediante la aplicación de Hangout”, dijo.

El presunto multifeminicida fue localizado tras conectarse a la red pública del IPN Santo Tomás.