¡Tienen con qué, lo han demostrado! Raúl Jiménez alienta el América a conseguir la remontada

El crack de la cantera americanista confía en la remontada del Águila.

Para conseguir su pase a la gran final del futbol mexicano, el América tiene que remontar un 2-0 adverso en la cancha del Estadio Azteca. Pese a que tal misión parece un poco complicada, Raúl Jiménez, canterano águila y actual figura del Wolverhampton de Inglaterra, afirmó que llegar a la final es posible.

En una entrevista para ESPN posterior a su encuentro contra el Brighton, el ex delantero americanista declaró: “Yo creo que sí, después de lo que hicieron en Monterrey la semana pasada remontando un partido en el que necesitaban dos goles yo creo que tienen con qué, lo han demostrado, me ha tocado a mí ese tipo de remontadas. No se puede perder la fé, la ilusión, yo espero que ganen”.

Raúl Jiménez ha sido el último delantero canterano del América que logró un papel protagónico en el primer equipo, logrando con ellos dos títulos de liga: Clausura 2013 y Apertura 2014.