¡Duro y a la cabeza! Alberto ‘El Patrón’ mandó tremendo mensaje a Trump

El luchador mexicano fue contundente al pedirle respeto al presidente

Alberto ‘El Patrón’, también conocido como Alberto del Río y Dos Caras Jr. (para los fans más antiguos), envío un mensaje contundente al presidente de Estados Unidos.

Esto se dio tras su derrota de este fin de semana en una jaula contra el peleador de la UFC, Tito Ortiz, quien es fan declarado de Donald Trump.

VICTORIA A LO WWE 🙌🏽🔥 Tito Ortíz derrotó a Alberto El Patrón en el primer round. El mexicano cayó por sumisión en @combateamericas ❌#TitoVsAlberto#WhatSideAreYouOn pic.twitter.com/jAvGyAKWZ0 — MedioTiempo (@mediotiempo) December 8, 2019

El luchador mexicano, quien incursionó del 2001 al 2010 en las artes marciales mixtas, se mantuvo alejado del octágono durante 9 años, pero reapareció el sábado pasado en McAllen, Texas y, aunque fue vencido por su rival en el primer round, trascendió su mensaje al final de la pelea, en el que le pidió respeto para los latinos al presidente Trump y lo invitó a no dividir al país.

“Señor Trump usted es el hombre más importante del mundo. No nos divida, no racismo, no odio. Todos tenemos el mismo color por dentro”, dijo Alberto ante una arena repleta de hispanoamericanos.

“Soy mexicano, no soy un ladrón, no soy un ratero, vine aquí a trabajar como cualquiera de mis paisanos: el carpintero, el plomero, el que está allí afuera rompiéndose el alma. Yo llegué aquí para cumplir mis sueños“, agregó.

“Vamos a seguir trabajando, demostrando porque los latinos, los mexicanos, somos tan chingones, venimos a trabajar, somos gente honrada, trabajadora, que nos rompemos el alma por el pan nuestro de cada día para nuestros hijos”, finalizó de forma contundente ante la ovación del público.

José Alberto Rodríguez ‘El Patrón’, quien pidió “perdón por haber fallado esta noche” nació en San Luis Potosí y peleó en México en las dos empresas más grandes de Lucha Libre: EL CMLL y la AAA, posteriormente se mudó a Estados Unidos, donde fue parte del elenco de Impact Wrestling y la WWE, en todas ellas fue campeón. También ha trabajado en Japón, Qatar y otros países del mundo.