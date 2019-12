Los autos Tesla Modelo 3 y Modelo S recuperan la recomendación de CR

Dos de los tres modelos de Tesla, el Sedán Modelo 3 y el Modelo S han recuperado la recomendación de Consumer Reports, debido a una mayor confiabilidad con base en los resultados de nuestra encuesta anual de los miembros de CR.

“El Tesla Modelo 3 tuvo problemas el año pasado ya que la compañía realizó cambios de diseño frecuentes y aumentó la producción para satisfacer la demanda”, indicó Jake Fisher, director de pruebas automotrices en CR. “Pero a medida que la producción se estabilizó, hemos visto mejoras en la confiabilidad”.

Los miembros de CR reportaron menos problemas con cuestiones en el hardware de la carrocería de ambos modelos, como cajuelas que no se cierran correctamente o paneles con terminaciones sueltas.

Para el Modelo 3 hubo menos reportes de pestillos atascados o puertas que funcionaban mal. Para el Modelo S los propietarios reportaron menos problemas con la calidad de la pintura y las molduras, que eran muy comunes en el pasado. Los propietarios también reportaron menos problemas con los equipos eléctricos, como el control de crucero, las cámaras y las luces de advertencia.

CR envió varias preguntas por correo electrónico a un representante de Tesla, en busca de comentarios sobre las nuevas recomendaciones de CR y cualquier cambio que Tesla pudiera haber hecho para mejorar la confiabilidad.

Hasta el cierre de esta edición, la compañía todavía no había respondido.

El otro vehículo de Tesla, el Modelo X SUV, todavía no se recomienda. Los propietarios del Modelo X reportaron numerosos problemas, que van desde sus puertas de alas de halcón rígidas (que se abren verticalmente) hasta ruidos y fugas, y tiene una confiabilidad peor que el promedio.

La electrónica del automóvil sigue siendo una debilidad en el Model X, así como en el Model 3 y S. Los propietarios de automóviles Tesla siguen informando de problemas con las pantallas, incluyendo pantallas que se congelan o se quedan en blanco con el automóvil en movimiento. Algunos propietarios informan del reinicio aleatorio de los sistemas. Los problemas de la electrónica del automóvil no son tan graves como en otras áreas más problemáticas.

No es la primera vez que CR recomienda el Model 3 y el Model S. Los vehículos obtienen buenos puntajes de forma constante en nuestras extensas pruebas en carretera, pero nuestras encuestas anuales a veces han demostrado una confiabilidad inconsistente de un año a otro.

Encuesta de confiabilidad de CR

Nuestra encuesta pregunta a los miembros sobre cualquier problema que hayan tenido con sus automóviles en los últimos 12 meses en 17 áreas potencialmente problemáticas, que van desde el reemplazo del motor hasta ruidos molestos y fugas. La encuesta de este año recolectó información sobre unos 420,000 vehículos, incluyendo casi 4,000 autos Tesla. CR utiliza los resultados de la encuesta de confiabilidad de los últimos 3 años como base para predecir la confiabilidad futura de cualquier modelo que probamos.

El Model 3 es ahora el quinto de los 12 autos compactos de lujo más confiables en las calificaciones de CR de confiabilidad para autos nuevos, justo debajo del Audi A3 y por encima del Acura TLX y el Mercedes-Benz C-Class. El Model S es el segundo más confiable de cuatro autos ultra lujosos, justo debajo del Genesis G90. Se prevé que sea más confiable que el Mercedes-Benz Clase SC o el Lexus LS.

Parte de la inconsistencia en confiabilidad de Tesla puede ser el resultado de su enfoque único en la fabricación, dice Fisher de CR. Aunque la mayoría de los demás fabricantes de automóviles tienden a realizar mejoras en la línea de ensamblaje una sola vez, antes de que comience un nuevo año de modelos, Tesla realiza numerosos cambios durante todo el año. Tesla ha cambiado piezas, incluyendo elementos importantes como motores y componentes de suspensión, solo unos meses después de comenzar la producción de un nuevo modelo. A cualquier fabricante le puede llevar tiempo resolver problemas de confiabilidad con piezas nuevas, y es aun más difícil si se introducen con frecuencia, dice Fisher.

Tesla también puede cambiar las características de rendimiento o agregar funciones a través de actualizaciones del software inalámbrico durante todo el año. CR posee un Modelo 3 y evalúa las nuevas funciones a medida que se habilitan, como nuestra reciente prueba de la función Smart Summon de Tesla.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.