¿Piensas viajar al extranjero? Asegúrate que tu estatus migratorio te permite hacerlo

En muchos casos, los agentes de inmigración pueden impedir la entrada de vuelta a EEUU

El oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) limita la salida del país a quienes estén en medio de ciertos trámites migratorio y a quienes tengan un estatus de protección del país. En cualquier caso, recomienda revisar siempre los casos concretos y pedir las autorizaciones pertinentes en caso de que haya que hacerlo.

El problema no es salir de Estados Unidos volver a entrar después de haber visitado otro país. Cada circunstancia es única pero hay programas como el de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que no dejan viajar al extranjero en ningún caso. Otros, como el TPS, dejan hacerlo tras recibir un permiso o solo cuando el destino no es el país del que se huye (en el caso del asilo).

DACA

A los llamados dreamers se les negó la posibilidad de salir de EEUU cuando, en enero de 2018, la orden del juez federal William Alsup restableció el programa. Alsup, según dijo el abogado de inmigración José Guerrero a Univision, “incluyó una cláusula que les prohíbe salir del país” y advirtió que en caso de que lo hicieran no quedarían protegidos y no podrían regresar.

TPS

Los inmigrantes protegidos de la deportación con un Estatus de Protección Temporal (TPS) necesitan una autorización para salir. Aún así, el abogado Guerrero recomienda hacerlo “solo si tienen una razón de emergencia“. “La mayoría de los que tienen TPS tienen una orden de deportación diferida [que] puede activarse en cualquier momento”, indicó al medio mencionado. El letrado recuerda que el programa no garantiza “cómo los beneficiarios del amparo serán tratados al momento de regresar al país”.

Indocumentados

Quien haya estado en el EEUU de manera irregular y sin el amparo de ningún programa “podrá estar sujeto a una prohibición de admisión si sale del país“, incluso cuando se le haya emitido un ‘documento de viaje’, según USCIS.

La agencia argumenta que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) considera “inadmisible” a un extranjero “si ha acumulado un periodo específico de presencia ilegal, abandona Estados Unidos después de acumular la presencia ilegal y luego solicita la admisión”. Estas personas no podrán volver a entrar al país durante un periodo que variará de los tres a los 10 años en función al tiempo de permanencia indocumentada.

Los asilados puede pedir la residencia legal permanente tras un año de permanencia física en el país. Ya “como residentes -indica Guerrero- pueden viajar a cualquier parte del mundo menos al país del que huyeron“. El abogado hace hincapié en este punto ya que ir al lugar por el que Estados Unidos le ofreció el amparo implica muy probablemente su pérdida.

Otros casos

USCIS advierte que, “antes de salir de Estados Unidos, debe conocer qué documentos se le solicitarán para volver a entrar” y si la salida afectará a sus trámites migratorios, en caso de tenga. Además, cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense “esta sujeta a una revisión migratoria cada vez que solicite admisión en Estados Unidos desde cualquier lugar fuera del país”.

Atendiendo a esta información, la agencia federal recuerda que incluso los residentes permanentes pueden ver denegada su vuelta a EEUU si así lo estima el funcionario de inmigración que realice la inspección de entrada.

Triunfo legal de Trump da gran impulso a regla que negará residencia permanente a muchos inmigrantes

Michelle Obama opina sobre el juicio político a Trump y hace serias comparaciones

Impeachment: Demócratas y republicanos se enfrentan en torno a investigación contra Trump