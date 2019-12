¿Es posible dejar de fumar gracias a la acupuntura?

La base científica de este tratamiento es dudosa, pero quienes lo practican aseguran su eficacia

En el actual boom de la medicina alternativa, quizás una de las opciones más llamativas sea la acupuntura destinada a eliminar el deseo de fumar y la adicción al tabaco.

A continuación, ampliaremos y ahondaremos más sobre este tipo de tratamiento.

Tratamiento con acupuntura

De acuerdo con la Asociación española contra el cáncer, el tratamiento con acupuntura permite actuar sobre el sistema nervioso humano, reduciendo la ansiedad y el gusto por el tabaco y sus efectos. El fumador sentirá indiferencia ante cigarro porque será eliminado el deseo de fumar.

De acuerdo con indicaciones de las personas que practican este tipo de acupuntura, es suficiente una sesión de 20 a 45 minutos de duración para que la persona se libere del tabaquismo y empiece un estilo de vida más sano.

Sin embargo, la cifra puede cambiar dependiendo del tiempo del tabaquismo y también del número de cigarrillos que el fumador gaste por día. En algunos casos será necesario un número mayor de sesiones.

Beneficios e inconvenientes

Una de las ventajas de este tratamiento contra el tabaquismo consiste en que el paciente puede ser curado sin importar la prolongación del consumo. Así se erradica por completo la posibilidad de que alguien no pueda librarse de la adicción.

Pero el inconveniente principal es que, al término del tratamiento, el paciente experimentará los síntomas de la abstinencia.

¿Hay evidencia científica?

No hay evidencia científica que sustente la posible eficacia de la acupuntura orientada al tabaquismo. La ciencia no puede confirmar si la acupuntura es eficaz o no porque no se han realizado estudios controlados donde las tasas de eficacia sean estudiadas con medidas objetivas.

Queda de tu parte decidir si vas a recurrir a esta modalidad de la medicina alternativa para superar el tabaquismo y el cigarrillo. Si no te convence la acupuntura, ten presente que la medicina convencional también tiene tratamientos y medicamentos con calidad comprobada.