¡Ni se emocionen! Barcelona ya desmintió el fichaje de Carlos Vela

Jonathan dos Santos difundió el rumor de la supuesta oferta

El rumor sobre la posible llegada de Carlos Vela al Barcelona resurgió gracias a Jonathan dos Santos quien en una entrevista para la radio colombiana apuntó que el delantero mexicano tenía una oferta de los culés sobre la mesa.

“Estoy de vacaciones y todavía no he podido hablar con él, tampoco lo quiero molestar, pero tiene esa oferta encima de la mesa. No sé lo que vaya a hacer, sinceramente él está muy contento en Los Ángeles, en su equipo. Es una oportunidad única que el Barcelona te esté buscando, es el mejor equipo del mundo y ojalá que como mexicano se le pueda dar”, fueron las declaraciones del jugador del Galaxy, aunque al parecer será difícil que esto se convierta en una realidad.

De acuerdo a ESPN, fuentes allegadas al Barcelona desmintieron el interés de los blaugranas por el jugador de LAFC ya que están cubiertos en la delantera con Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Ansu Fati y Carles Pérez.

Igualmente, apuntaron que la intención del club es no incorporar futbolistas de cara a la segunda mitad de la temporada, a menos que ocurra algún contratiempo.

Vela estuvo en la órbita culé hace un año, pero al final el club catalán terminó eligiendo a Kevin-Prince Boateng.