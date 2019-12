Pone una cámara oculta en su casa y descubre a su mejor amiga haciendo algo sorprendente

La mujer se declaró culpable y pidió disculpas a su amiga, pero era demasiado tarde

Alguien le estaba robando a Samantha Wood. Le desaparecía dinero de su caja de ahorros, así como de la alcancía de su hijo de nueve años. Cuando descubrió la verdad no podía creerlo: era su mejor amiga.

Esta joven madre soltera pensó que se estaba volviendo loca. “Estoy perdiendo dinero, debo ser irresponsable, ¿lo gasto y no me doy cuenta?”, llegó a preguntarse.

A medida que comenzó a sospechar cada vez más de que no era ella quien gastaba o podía el dinero, decidió poner una cámara secreta para salir de dudas. Lo que descubrió la dejó helada.

Echa un vistazo a las imágenes ocultas del robo de la cámara a continuación:

Le costó admitir que se trataba de su mejor amiga. Ella conoció a la supuesta ladrona, Melissa Collier, de 28 años, en el South Holderness Technology College cuando solo tenían 13 años; pronto se volvieron inseparables, con mucha confianza entre ellas.

Samantha necesitaba pruebas, evidencias reales antes de confrontar a nadie. Por eso compró una cámara en Amazon y la ocultó detrás de la tostadora, fuera de la vista. Desafortunadamente, la ayudó a atrapar a su amiga con las manos en la masa, llenando el dinero de su sostén.

“Ese día ella actuó como si nada hubiera pasado. Me dijo que me había preparado una taza de té, como si me hubiera hecho un favor, pero acababa de robarme. Lloré cuando vi el video, fue desgarrador. Esta era mi mejor amiga a la que estaba ayudando y ella me estaba robando, fue un proceso muy difícil.

Soy madre soltera y ella sabía que yo también tengo problemas económicos. Le confiaba todo y luego, la realidad, es que me estaba robando. No podía pagar ni mis facturas. La amaba como a una hermana, pero a ella no le importaba cómo me afectaba que me robara a mí o a mí hijo Lucas”

Debido a las acciones de Melissa, los ahorros de Samantha disminuyeron de casi $300 dólares a apenas $50 dólares. Justo ahora, en Navidad, que tiene que hacer frente a muchos gastos.

“Lo que más duele es que ella no necesitaba el dinero, quería el dinero. Simplemente se volvió codiciosa, estaba gastando su propio dinero, pero todavía quería salir, comprar ropa, comida para llevar y no le quedaba dinero de su propio salario, así que tomó el mío. Se hacía las uñas y se iba los fines de semana. No es justo.”, admite.

Después de que Samantha denunció el incidente a la policía de Humberside, descubrió que su amiga ya estaba siendo investigada por robo.

Melissa, frente al tribunal, admitió un cargo de robo que fue captado por la cámara. Después de su arresto, le envió docenas de mensajes a Samantha para disculparse, diciendo que sabe que no debería haberlo hecho.

Melissa se declaró culpable de un cargo de robo y otros cinco cargos de hurto en el Tribunal de Magistrados de Hull, en el Reino Unido, el 11 de noviembre. Apareció nuevamente el martes 10 de diciembre, cuando su caso fue enviado al Tribunal de la Corona de Hull para ser sentenciado.