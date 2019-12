¡Que te ruegue quien te quiera! Pulido dice que las Chivas no le insistieron para que se quedara

“Nunca tuve la opción de renovación. A lo mejor no era indispensable, por eso pedí salir. No hubo una insistencia para que me quedara en Chivas o que se hablara de renovar contrato”: Alan Pulido. Al parecer, incluso con contrato, quería que Chivas 'insistiera' para quedarse. 🤷🏻‍♂️🐐 pic.twitter.com/SU9MUyiJr8

— Ernaldo Moritz (@Ernaldo58) December 11, 2019