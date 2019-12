Video: Kate del Castillo dice que es una Grinch tras recibir una sorpresa en su casa

La actriz compartió el momento en su Instagram

Faltan sólo algunos días para que se celebre Navidad y Año Nuevo y a pesar de que varios famosos ya han presumido sus adornos en redes sociales, Kate del Castillo revela que para ella estas fiestas no tienen ningún significado especial y que le molesta tener que celebrar con un gran evento como lo hace la mayoría de la gente.

A través de Instagram Stories, la actriz se mostró sorprendida al llegar a su casa y ver que estaba completamente decorada con motivos navideños y un árbol muy grande y señaló que aunque no es fanática de estas cosas, agradece a quien lo hizo debido a que su familia pasará con ella esta época del año y les gustará ver los arreglos.

“Vengo llegando después de un día de mucho trabajo y de una cena con mi director de “La Reina Del Sur 2” y entrando a mi casa me encuentro con todo esto. Yo me fui y no había nada, ni árbol ni regalos ni ambiente navideño porque yo soy bien “Grinch” y no me gusta nada de esto, pero tengo que agradecerle a quienes lo hicieron porque viene mi familia y pues van a estar muy contentos al ver todo tan decorado”, dijo Kate.

Cabe recordar que fue don Eric del Castillo, papá de la actriz, quien hace unas semanas confirmó que él, su esposa y su hija Verónica viajarán hasta Los Ángeles para pasar la Navidad y el Año Nuevo al lado de la artista aunque el plan original era que ella fuera a México luego de que finalmente se resolviera su situación legal.