El nuevo Kia Seltos 2021 es un SUV pequeño y asequible con AWD opcional

El día de hoy, Kia mostró su SUV más nuevo en el Auto Show de Los Angeles, y el equipo de Consumer Reports Cars tuvo la oportunidad de pasar un tiempo conociéndolo antes de que salga a la venta a principios del próximo año.

Su nombre es Seltos, es un modelo subcompacto con aspecto angular y un interior sencillo. A diferencia de muchos otros SUV pequeños, como el Nissan Kicks y el Hyundai Venue. El Seltos ofrece, de manera opcional, tracción en las 4 ruedas.

Con qué compite: Chevrolet Trailblazer, Hyundai Kona, Nissan Kicks, Toyota CH-R

Cómo se ve: un SUV compacto angular y vertical que recuerda al Volvo XC40

Tren motriz: 146 hp, motor de 4 cilindros de 2.0 litros y transmisión continuamente variable; o 175 hp, motor de 4 cilindros turboalimentado de 1.6 litros y transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades; tracción delantera o tracción total

Precio: $22,000 (estimado)

Fecha de venta: invierno 2020

Opinión de CR

Con un aspecto que combina el estilo urbano con un toque de vehículo para actividades al aire libre, función opcional de tracción en las 4 ruedas y un precio inicial atractivamente bajo, predecimos que el Kia Seltos va a generar mucho interés en los compradores. Planeamos comprar uno y someterlo a nuestro régimen de pruebas completo tan pronto como salga a la venta para ver si cumple con su promesa.

Por fuera

Con sus líneas angulares y la opción de pintura en dos tonos, creemos que el Seltos se parece mucho al SUV Volvo XC40, mucho más costoso. La comparación es aún más adecuada en el acabado SX de lujo, que incluye iluminación LED exterior completa y otras elegantes mejoras exteriores. Kia dice que se supone que las placas de deslizamiento delanteras y traseras y el revestimiento de plástico negro “hacen referencia a las capacidades todoterreno”, aunque su sistema opcional de tracción en todas las ruedas está diseñado para días nevados, no para senderos cubiertos de rocas.

En cuanto al tamaño, tiene la misma longitud que el Toyota CH-R, pero tiene una parte trasera más angular que debería facilitar la carga. Es un poco más largo que el Ford EcoSport, el Honda HR-V y el Hyundai Venue. Hay una razón por la que el Seltos puede parecer familiar: al igual que el Hyundai Venue similar y el Ford EcoSport, una versión del Seltos debutó en otros países antes de salir a la venta en los Estados Unidos.

Por dentro

El Seltos tiene un interior sencillo pero práctico. Nos gusta que tenga muchas perillas y botones físicos en un diseño sensible. La compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay es estándar en todas las versiones, y cuenta con la opción de una pantalla táctil más grande de 10.25 pulgadas.

Los pasajeros de la parte posterior tampoco se quedan afuera: el asiento trasero se reclina y los modelos EX y SX ofrecen puertos USB y respiraderos en la parte posterior.

Lo que lo impulsa

Cuenta con dos opciones de motor: las versiones LX y EX tienen un motor atmosférico de 4 cilindros y 2.0 litros y una transmisión continuamente variable que es buena para 146 hp. Un motor de 4 cilindros turboalimentado de 175 hp es opcional en el S y estándar en el SX. Manejamos un Hyundai Tucson con un turbo de 1.6 litros similar y una caja automática de doble embrague de 7 velocidades y descubrimos que tendía a tambalearse y vacilar en el tráfico de baja velocidad. Esperamos que no suceda lo mismo con los Seltos.

La tracción delantera es estándar, pero los compradores pueden optar por un sistema de tracción total que, según Kia, es similar al que se encuentra en el SUV Telluride más grande.

Sistemas de seguridad y asistencia al conductor

La versión básica LX no incluye ni ofrece características clave de seguridad avanzadas, como advertencia de colisión frontal y frenado automático de emergencia con detección de peatones. Estas características vienen con la siguiente versión más alta, el S, junto con la advertencia de cambio de carril y la asistencia de mantenimiento de carril.

Al avanzar en el rango de equipamiento, el comprador tiene más características de asistencia se vuelven estándar, incluida la advertencia de punto ciego con prevención de colisión, la advertencia de tráfico cruzado trasero, el control de crucero adaptativo y una función de “asistencia de salida segura” que advierte a los ocupantes que no abran sus puertas cuando se aproxima otro vehículo.

