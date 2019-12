Teófimo López, el hondureño que es el nuevo fenómeno latino del boxeo y ahora campeón

Teófimo López ya no es más el ‘Pospecto del Año’ en el boxeo. A partir del sábado es el nuevo campeón mundial.

El peleador de sangre hondureña de 22 años nacido en Brooklyn, noqueó de manera espectacular a Richard Commey, de Ghana, para arrebatarle el cetro de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en el Madison Square Garden de Nueva York.

López luego se puso un jersey del equipo de fútbol americano de LSU, en referencia al quarterback Joe Burrow, que unas horas antes también en Nueva York fue premiado con el Trofeo Heisman como el jugador colegial más destacado de la nación, y dio una volereta en el ring.

“Honduras, ¡esto de para ti!”, dijo López (15-0) en el ring tras la victoria a los 1:13 minutos del round 2, cuando el réferi tuvo que intervenir para detener mayor daño para Commey, de 32 años, quien recientemente se había mudado a Nueva York.

Una potente derecha recta directo a la quijada del africano lo envió a la lona totalmente fuera de combate. Aunque Commey (29-3) logró ponerse de pie, el resto fue un trámite para el neoyorquino López.

