Tania Ruiz responde a rumores de infidelidad a Peña Nieto

La vida siempre cuida de mi 🙌🏻 Siempre abriéndome nuevos caminos👣 y Dios sin dejar de sorprenderme en en cada momento 💛. Mi autoconfianza 🤛🏻siempre abriéndome puertas 🚪. Mi amor incondicional es el mejor regalo que me he hecho yo misma❤️. Mi autoestima 👩‍❤️‍💋‍👩está alta porque siempre me respeto! La vida es muy buena 🌞!Tengo un Ángel de la guarda muy especial😇! Tengo mi energía que está en paz🙏🏻! Siempre tratando de mejorar la vida de todas las personas que me rodean. Hoy me aplaudo yo misma👏🏻 y ustedes hagan lo mismo. Apláudanse a ustedes mismos👏🏻. Están vivos y mientras lo estén tienen la oportunidad de ser mejores personas🍀. De valorarse! De Amarse! De dejar atrás todo lo que ya no funciona en sus vidas🥀. Adiós al miedo🖐🏻!Adiós a las personas q Te hicieron creer q no podías🤚! Adiós a las críticas🤚!Adiós a todo lo que te hizo dudar de ti y del potencial que tienes👋🏾! Bienvenido hoy a ser esa persona que cree en ti🧗‍♀️🧗🏻‍♂️! Esa persona que no está sola porque Dios está en ti! A esa persona que está protegida y amada porque desde hoy te tienes a TI!!!!🌹