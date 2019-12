Discutía con sus padres en el auto cuando, de repente, mató a su madre

Alexander Deltoro, de 28 de años y residente del sur de la Florida, ha sido acusado de homicidio involuntario

Estaban regresando en auto a su casa, cuando Alexander Deltoro y sus hijos empezaron a tener una fuerte discusión. El acusado, de 28 años, sacó un arma y mató a su madre.

Ahora el joven está acusado de homicidio involuntario y de poseer un arma sin permiso. Deltoro apareció el lunes en la corte para tener su primera vista ante el juez.

“No hay palabras para las alegaciones en este caso”, expresó la jueza del Condado de Broward, Jackie Powell.

Según el reporte policial, los tres estaban regresando a casa después de la celebración del 29º cumpleaños del joven. Ahí fue cuando empezó una acalorada discusión que terminó en tragedia.

De acuerdo a las autoridades, Deltoro golpeó a su padre con su brazo. La cosa fue a más cuando al llegar al domicilio no encontraban las llaves. Fue ahí cuando la madre, Cindy Deltoro, intentó mediar entre los dos y separarlos.

Pero esa riña acabó constándole la vida: la mujer, de 60 años, recibió un disparo en la cabeza y falleció en el acto.

A Deltoro, que no cuenta con un historial criminal, le impusieron una fianza de $100 mil, además de una serie de restricciones: no estar armado y no tener ningún contacto con su padre.