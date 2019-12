Luz verde al debate demócrata en Los Ángeles el 19 de diciembre

Se soluciona la disputa laboral en Loyola Marymount University que dejó en vilo la realización del debate

El próximo debate presidencial demócrata se realizará según lo programado el jueves, después de que los negociadores alcanzaron el martes un acuerdo tentativo sobre un contrato de tres años, finalizando así una disputa laboral que había amenazado con evitar que el evento tuviera lugar en la Universidad Loyola Marymount.

La disputa laboral entre un sindicato de trabajadores de cafetería y una empresa de servicios de alimentos en la universidad involucró solo a unos 150 trabajadores, pero amenazó con suspender un debate televisado a nivel nacional después de que los siete demócratas participantes dijeron que no cruzarían una línea de piquete.

El presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), Tom Pérez, pasó el fin de semana hablando por teléfono con el sindicato, Unite Here Local 11, su empleador, el proveedor de servicios de alimentos Sodexo; y otros funcionarios locales, informó The New York Times.

Luego de un largo fin de semana de discusiones, y una maratón de sesiones de negociación el lunes por la noche, el sindicato UNITE HERE Local 11 y la compañía de servicios de alimentos, Sodexo, anunciaron el martes que se había alcanzado el acuerdo tentativo.

El debate reunirá a Elizabeth Warren, Joe Biden, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Andrew Yang y Tom Steyer.