Martha Higareda despedirá esta década como la reina de la taquilla en México

View this post on Instagram

Nunca he sido de las personas que espera a que suene el teléfono. Si quieres hacer algo que sueñas, empieza por levantar el teléfono tu, te sorprenderás que en el camino hay gente genuina que te quiere ayudar y también en el camino si tú puedes hacer algo para ayudar a alguien a alcanzar su sueño, la vida te retribuirá con creces. Gracias a todos ustedes porque me ayudan a hacer mis sueños realidad. ❤️❤️❤️