El sexy baile de Clarissa Molina se roba el show en la fiesta navideña de El Gordo y la Flaca 

Raúl de Molina también sacudió todas sus curvas junto a Jomari Goyso

Clarissa Molina compartió en Instagram un vídeo en donde se puede ver lo bien que la pasó durante la fiesta navideña de El Gordo y la Flaca, en donde volvió a llevar la sensualidad de sus curvas a la pista, haciendo que todos disfrutan con ella.

“Y así se pasa en la fiesta de navidad de @elgordoylaflaca!!!! Les cuento que mi querido @oscarpetit tiene todo en su lugar y su espalda está muy bien, sana y salva 🤣🤣🤣 love you amiguis!!!! 🥰#bailabailabaila #teamGyF#clarissamolina (PD: rebaje 10 lbs anoche, soy de las que no para de bailar en las fiestas… madre mía no me senté ni una vez!)”, escribió la joven conductora de televisión de Univision.

La dominicana incluso hizo que Raúl de Molina sacudiera sus curvas junto a Jomari Goyso.

Karina Banda también disfrutó con los éxitos musicales del recuerdo que sonaron durante la fiesta que estuvo llena de mucha música latina.