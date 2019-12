Cristian Castro reconoce que es “mal padre”

El hijo de Verónica Castro dice que cumple, pero que no es un papá abnegado

Para nadie es un secreto lo inestable que ha sido la vida emocional del cantante mexicano Cristian Castro. Se ha casado tres veces y las tres veces se ha divorciado. Tienes tres hijos de dos de esos matrimonios. Con sus dos hijos mayores prácticamente no existe relación y a la menor sí la ve un poco más, según palabras del mismo artista.

En días reciente ofreció una entrevista en Argentina a Teleshow donde dijo: “La verdad no soy buen padre, no me considero buen padre, me considero un padre que cumple lo más que puede, voy cumpliendo con el cariño que puedo dar, presente, pero no, no soy un padre entregado, no” dijo el cantante atribuyendo su falta de tiempo a su carrera como músico.

También dijo que sus hijos no le reclaman la su ausencia. Agregó que él piensa que ellos saben que él es feliz así con su música, pero que por ahora, no hay reclamos aunque sabe que los habrá en un futuro. También habló de la ausencia de su padre y dijo que el mismo no estuvo en su vida, pero que agradece que haya sido un poco “loco” porque si no, su padre no hubiese tenido doce hijos y él no hubiese nacido, ya que es precisamente el número doce.

Puedes ver aquí abajo la entrevista completa para el programa Teleshow de Infobae.