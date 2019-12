La anécdota de Maradona sobre Messi: “No olvidaré cuando lo vi llorar como un bebé”

"A los chicos les digo: NO A LAS DROGAS. Yo cuando tomaba falopa no tenía nada, era un zombie. Que nadie se ponga ninguna medalla por sacarme de la droga, a mí me sacó Dalma contándome que Gianina me decía: ´Papá, yo quiero vivir lo que viviste con Dalma´". #LíberoVSMaradona. pic.twitter.com/pyhwCn8IZb

— TyC Sports (@TyCSports) December 17, 2019