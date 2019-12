Lo despidieron por hostigar a un compañero de trabajo que era gay, pero ahora le darán $100,000

El hombre equiparaban la homosexualidad con la pedofilia

Adriano Eva perdió su trabajo por hostigar a un compañero de trabajo homosexual. Sin embargo, el hombre decidió demandar a la ciudad de Spokane, Washington, y recibirá $100,000 dólares, ya que no violó ninguna política con sus comentarios, de acuerdo con una nota de Queerty.

Todo comenzó en 2018, cuando Eva trabajó como supervisor de recreación en la ciudad. En ese empleo comenzó a hostigar a Connor Wigert, quien es gay. Wigert dijo que Eva le hacía comentarios que equiparaban la homosexualidad con la pedofilia, además de que le decía cómo la Biblia condenaba esta orientación sexual.

La ciudad investigó la conducta de Eva y finalmente lo despidieron.

Debido a esto, Eva decidió entablar una demanda por $2,8 millones de dólares, ya que su caso, aparentemente, fue mal manejado. En el curso de las negociaciones, la ciudad decidió pagarle sólo $100,000 dólares a Eva a cambio de que él asista a una capacitación para evitar el acoso sexual y superar los prejuicios en el lugar de trabajo.

Por su parte, la concejal Lori Kramer –quien estaba en contra de este acuerdo–, dijo: “No apoyo esencialmente recompensar a alguien por su mal comportamiento. No estoy segura de que hayamos hecho todo lo posible para asegurarnos de que (este tipo de comportamiento) no vuelva a ocurrir”.

Además, Wigert, quien dejó su puesto de trabajo por este incidente, también expresó su insatisfacción con el resultado: “Es descorazonador por el precedente que establece en general. Habiendo pasado por eso ahora, entiendo por qué es tan difícil decir algo (sobre el hostigamiento)”.

–También te puede interesar: Hombre entra a un supermercado en San Francisco ¡y defeca en el suelo!