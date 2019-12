Revelan contenido de carta de Evo Moralesa López Obrador

El expresidente de Bolivia agradeció la hospitalidad al mandatario mexicano

MÉXICO – Luego de que se diera a conocer la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, el gobierno de México dio a conocer la carta de agradecimiento, que escribió el exmandatario al Jefe del Ejecutivo de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Hermano Presidente, tengo a bien dirigirme a usted para expresarle a su persona, al pueblo y al Gobierno de México, mi más sincero agradecimiento por su apoyo y solidaridad”, destaca la carta difundida por el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Maximiliano Reyes.

El funcionario compartió la misiva en su cuenta de Twitter.

“Desde el primer momento en que se consumó el golpe de Estado en mi país, recibí el abrazo de hermandad de los pueblos de nuestra América y el mundo. México, no sólo salvó mi vida, sino también me ofreció cobijo y me acogió con gran calidad humana, durante el último mes”, precisa Morales en la carta dirigida al presidente López Obrador.

Morales destacó que durante el tiempo que estuvo en México, disfrutó mucho de la hospitalidad, la gastronomía, tanto que hasta se sintió “como en casa”.

La carta la escribió Morales poco después de partir a Cuba sorpresivamente.

“En este tiempo me sentí como en casa, compartí con su pueblo su rica gastronomía, sus costumbres y sus formas de vida, aprendí mucho más de la cotidianidad y de la gran riqueza de esta hermana nación. México es ejemplo de solidaridad internacional, su liderazgo más temprano que tarde, logrará la consolidación de los lazos de integración de la Patria Grande, en beneficio de los sectores más vulnerables de nuestras sociedades”, indicó Morales.

El texto fue fechado el 11 de diciembre, después de su partida a Cuba, país desde donde viajó a Argentina para pedir asilo político.