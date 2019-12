Sara Sosa debutará como cantante en Navidad

View this post on Instagram

Por primera vez después de la muerte de José José, Sara Salazar, Sara Sosa y su esposo Yimmy Ortiz hablaron con #AlRojoVivo de todo lo que ha rodeado la muerte del cantante. Además, de disfrutar de momentos inéditos de la vida del querido José José y del debut de Sarita cantando en vivo en televisión nacional. No te pierdas este especial mañana a las 4pm/3C en #AlRojoVivo. #AlRojoVivo Transmitido 12/18/19