5 curiosos datos que te sorprenderán de Thalía

View this post on Instagram

➡️ DESLIZA ¡Los domingos son para vertirse con piezas de mi colección en @PromodaOutlet! Tod@s necesitamos una gabardina en nuestros armarios. Puedes usarla en un look casual o usarla en un look más elegante durante noches de fiesta. ¡Nada como estar calientitos en estos días de invierno! ✨ . . . #PromodaOutlet #Promoda #promodaclothing #promodaoutlet #thaliasodi #fashion #moda #mxfashion #winterfashion #winterlooks #invierno #modadeinvierno