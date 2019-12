Cómo proteger equipaje registrado

Viajar puede ser aún más difícil para tu equipaje que para ti. Las estadísticas del Departamento de Transporte indican que los problemas de equipaje son raros: en 2018, solo 3 de cada 1,000 viajeros informaron que sus maletas se habían perdido, dañado, retrasado o que se las habían robado. Pero sin duda puede arruinar tus vacaciones y ser costoso cuando algo sale mal. Sigue estas estrategias para aumentar las probabilidades de que tu maleta y tus pertenencias lleguen intactas a tu destino.

Empaca con cuidado. Un frasco de perfume o protector solar que se derrame puede arruinar el interior de tu maleta. Para evitar dañar tu maleta o su contenido, empaca los líquidos en una bolsa de plástico que se pueda sellar y asegura o retira las correas para los hombros u otros accesorios que puedan engancharse en una cinta transportadora de equipaje.

Utiliza el candado correcto. El equipaje pasa por muchas manos (y no todas son manos honestas) desde el momento en que lo despachas hasta que lo recoges.

“Antes de salir de casa, piensa en quién está en contacto con tu equipaje”, dice Micah Lewis, fundador de My Bag Check, un servicio de recolección y almacenamiento de equipaje en la ciudad de Nueva York.

Lewis dice que siempre recomienda que los clientes usen candados para proteger el contenido de sus maletas, pero advierte que menos de la mitad de ellos lo hacen. Si vas a registrar tu equipaje con una aerolínea, asegúrate de usar un candado con la etiqueta “compatible con la TSA” para que los agentes puedan abrirlo con una llave maestra si se selecciona para el escrutinio. Un vocero de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), indica que dicha administración selecciona alrededor del 10% de todo el equipaje registrado para realizar una inspección adicional. Los inspectores rompen los candados que no son compatibles con la TSA, incluidos los que están incorporados en el equipaje, para abrir las maletas y realizar la inspección adicional. Eso podría dañar el equipaje.

Ve de incógnito. Secure Wrap y otras compañías en varios aeropuertos internacionales envuelven tu equipaje en un film transparente a un precio aproximado de $15 por una maleta de tamaño estándar.

El envoltorio reducirá las posibilidades de daños y robos. Pero si la TSA quita el envoltorio para mirar dentro, no todas las compañías volverán a envolver la maleta (Secure Wrap dice que ellos sí lo hacen). Otra forma sencilla y económica de evitar rasguños y arañazos es comprar una cubierta protectora que cubra la maleta. Hay una amplia gama de protectores de equipaje disponibles en línea, desde fundas de plástico transparente hasta envoltorios de tela con dibujos.

Distínguete entre la multitud. Hay muchas maletas que se parecen y a veces se pierden porque un pasajero las recoge por error. Si eso sucede, es probable que recuperes la maleta, pero solo después de muchas molestias. Colocar una cinta de colores brillantes, una pegatina o incluso una cinta adhesiva de colores vivos en tu equipaje puede evitar que otros pasajeros le pongan la mano encima.

Sigue tus maletas con una aplicación. Las aplicaciones móviles de algunas compañías aéreas, como Delta y United, te permiten realizar un seguimiento del viaje de tu equipaje desde el momento en que lo registras hasta que llega (la capacidad de seguir tu equipaje registrado probablemente aumentará a medida que las aerolíneas adopten la tecnología que lo hace posible). También puedes comprar dispositivos de seguimiento de equipaje con GPS diseñados para que puedas controlar tu equipaje con una aplicación (CR no los ha probado).

Deja los objetos de valor en casa. Si algo le sucede a tu maleta, la aerolínea tiene la responsabilidad de indemnizarte hasta cierto punto. En los Estados Unidos, las aerolíneas son responsables hasta de un total de $3,500 por equipaje y contenido perdido, dañado o retrasado. En vuelos internacionales, el límite es de aproximadamente $1,500 por maleta registrada.

Pero hay una lista muy larga de artículos que no están cubiertos por la mayoría de las aerolíneas, entre ellos, dispositivos electrónicos, cámaras, joyas y computadoras.

Si tienes que viajar con objetos de valor, no los registres; llévalos contigo.

Si los registras, averigua si tu seguro de propietario de casa cubre la pérdida o daño, y por cuánto (ciertas tarjetas de crédito también pueden proporcionar una cobertura limitada).

Algunas aerolíneas venden cobertura de valor excedente, lo que aumenta la cantidad máxima de compensación que proporcionarán, pero aún se aplican excepciones para los artículos de valor.

Siempre mantén un registro de lo que empacaste; incluso puedes tomar una foto del contenido antes de colocarlo en tu maleta. Esto te ayudará si tienes que confirmar que falta algo o si necesitas presentar una queja por una maleta perdida o dañada.

Nota del editor: Este artículo apareció en la edición de febrero de 2020 de la revista Consumer Reports.

