Luisana Lopilato sufrió un ataque de celos tras ver a su marido con otra mujer

La sexy actriz argentina no es una mujer que se deje engañar fácilmente

Foto: The Grosby Group.

De puertas hacia fuera, Michael Bublé y Luisana Lopilato forman uno de los matrimonios más sólidos del mundo del entretenimiento anglosajón y latino, pero eso no significa que de vez en cuando no surjan ciertas tensiones motivadas por los celos.

Por norma general, el cantante detesta verse en sus reportajes fotográficos o en televisión, así que cuando grabó el vídeo musical para acompañar su sencillo ‘Love You Anymore’ le pidió a su esposa que lo revisara y comprobar si había algún plano en el que saliera poco favorecido “o gordo”. Lo que no se esperaba es que reaccionara como lo hizo.

“Lo miró un momento, y les juro que esto es verdad y no me lo estoy inventando, se giró y me dijo: ‘¿Quién es esa zo**a del vídeo, Mike?’“, ha desvelado el artista a su paso por el programa de Graham Norton.

Irónicamente, como ha apuntado Michael, la actriz argentina protagoniza con frecuencia escenas de pasión con “hombres muy, muy atractivos” por cuestiones de trabajo sin que él diga ni una palabra al respecto, pero en la primera ocasión que su marido se puso ligeramente romántico con otra mujer, Luisana perdió los papeles.

“Yo solo estaba en la playa con una chica, y no hice nada. Como mucho le di la mano mientras rodábamos, pero ella me contestó muy seria: ‘Bueno, la cuestión es que te hizo sonreír, ¡y de verdad!‘. Al parecer conoce mi sonrisa ‘de verdad’ y la sonrisa ‘de cara de culo’ que pongo en la alfombra roja”, se ha disculpado el canadiense.