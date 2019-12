No todo es alegría para las Chivas: La mala noticia de cara al Clausura 2020

El rebaño perderá a muchos de sus jugadores importantes que buscarán el boleto a Tokio 2020

Todo es fiesta y alegría en las Chivas; los refuerzos llegaron a raudales y de inmediato se convirtió en un equipo contendiente al título para muchos, sí, bueno, a todos ellos les tenemos una noticia con la que quizás no contaban…

Con todas sus contrataciones, sobre todo juveniles, Chivas será sin duda la base del equipo que buscará el boleto a Tokio 2020, en marzo se disputará el campeonato Sub-23 de Concacaf que dará tres boletos. Un torneo a disputarse en marzo en Guadalajara y que se empalma definitivamente con algunas fechas críticas del Clausura 2020.

El Rebaño se convertiría en la base de la Selección Preolímpica durante marzo y luego en julio también podrían ir a Tokio 2020; ambos torneos se empalman con Jornadas de Liga MX.#Chivas #SelecciónMexicana #Deporteshttps://t.co/MmnCpql4GM pic.twitter.com/iL6yYZoJ8e — ExpresióndeVeracruz (@expdeveracruz) December 20, 2019

Elementos como Cristian Calderón, Uriel Antuna, Jesús Angulo, José Juan Macías, Fernando Beltrán, Alexis Vega y Gilberto Sepúlveda que han sido considerados por Jaime Lozano como parte del proceso, con seguridad serán tomados en cuenta y se podrían perder hasta tres jornadas del torneo.

El Preolímpico se jugará del 20 de marzo al 1 de abril con una concentración final en los últimos días de febrero, por lo que el último duelo que disputarían estos jugadores sería la Jornada 8 y se perderían el clásico tapatío ante el Atlas, la fecha 9 ante Rayados y la 10 frente a Querétaro.

Claro que Chivas podría jugarse una carta muy cruel: la de no prestar a sus jugadores, pues al no tratarse de fecha FIFA no tienen la obligación, pero eso se ve muy lejano de la filosofía del rebaño.