¿Puedes quedar impotente luego de tomar viagra?

El viagra ha ayudado a mejorar la vida sexual de muchos hombres, aunque su uso sigue siendo cuestionado

Creado para estimular la circulación sanguínea en la zona del pene, el viagra es recetado para personas mayores de 18 años que sufran de disfunción eréctil. La píldora solo debe consumirse unas 4 horas antes del acto sexual, pero, ¿sabemos cuáles son sus consecuencias?

La píldora estimulante

Hay que comprender que esta píldora se usa para la disfunción eréctil. En otras palabras, la deben usar personas que tengan problemas con su erección. Esto sucede cuando el flujo de sangre hacia el pene no es regular.

Por eso, si no sufres de disfunción eréctil es mejor que no la consumas. Si tienes una vida normal activa y eres capaz de sentir y dar placer sin ayuda de la píldora azul, entonces no se te ocurra consumirla.

Esto se debe a que una mayor cantidad de sangre irrigará la zona, haciendo que una erección se mantenga incluso por horas. Esto de por sí no causa impotencia, pero sí que trae problemas si no se siguen las indicaciones médicas.

Algunos riesgos de consumir viagra

Si no eres impotente y la consumes, puedes tener complicaciones con tu erección, incluso corres el riesgo de tener que realizar una serie de procedimientos médicos incómodos para que la erección se detenga.

Por otro lado, según un artículo de clarin.com, las personas que estén tomando algunos medicamentos que tengan que ver con el corazón y la presión sanguínea no deben consumir la píldora, ya que agravarían sus problemas de salud.

Tampoco deben consumirla aquellas personas que no sufran de disfunción eréctil. El hecho de consumir el viagra no quiere decir que tendrán más potencia sexual, todo lo contrario, pueden pasar por un momento vergonzoso.

Para finalizar, no es recomendable que la tomes si usas drogas recreativas, ya que podría poner en riesgo tu salud. Si necesitas asesoría, debes consultar a tu médico de cabecera o a un especialista, quien te indicará lo que debes hacer.