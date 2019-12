Tiene toda su confianza: DT del Betis no quiere que Láinez se vaya

Pese a las especulaciones sobre la salida del mexicano, Rubi dejó en claro cuál es su deseo

Sabemos que hay fuertes rumores sobre la posible salida de Diego Láinez del Betis con rumbo a la segunda división de España; sin embargo el canterano americanista ha demostrado calidad en los últimos partidos y su técnico lo ha notado, a tal grado que lo está defendiendo a capa y espada. De hecho, en entrevista para As, dejó en claro que él nunca ha buscado su salida.

“En ningún momento me he planteado la salida de Lainez, otra cosa es el interés económico que el club pueda tener en que salga, aunque no lo creo. Son tres partidos ya seguidos donde ha ayudado mucho”, aseguró Rubi.

Rubi técnico del Bétis, habló de Diego Lainez. 😎 "Jugadores de su potencial tienen una capacidad de crecer importante. En ningún momento me he planteado su salida. Son tres partidos seguidos en los que ha ayudado muchísimo."👏 pic.twitter.com/NxprqwT0AV — Futbol Total (@MXFutbolTotal) December 20, 2019

Se sabe que varios clubes han preguntado por el mexicano, incluyendo al Olympique de Lyon, pero el deseo de Láinez siempre ha sido permanecer con el Betis; su salida sólo se debería a que en otro club podría tener los minutos que el club verdiblanco le negara, pero ahora que ha demostrado buen juego en los tres últimos partidos, sus posibilidades de entrar al campo con su club actual están más latentes que nunca.

¿Volverá Lyon a insistir por Diego Lainez? 😱💣https://t.co/OpNoINuBAP — Bolavip México (@BolavipMex) December 15, 2019

Diego lleva 3 encuentros consecutivos jugando, en el más reciente fue titular y marcó un golazo de tiro libre.